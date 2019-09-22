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Osmaniye'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 18:32 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye'de orman yangını

İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucu alevler, kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.
Hasanbeyli'ye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 150 kişilik orman ekibi, 5 yangın söndürme helikopteri ve 30 arazöz ile sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürürlürken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Osmaniye'de orman yangınıOsmaniye'de orman yangını

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