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Osmaniye’de orman yangını

05.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm çam ve meşelik alan kül oldu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm çam ve meşelik alan kül oldu. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zidagan köyü Çat mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla ekipler zaman zaman yol açma girişimlerinde bulundu.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 dönüm çam ve meşelik alan kül olurken, soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

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