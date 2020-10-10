HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı

Osmaniye’de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde orman yangını çıktı.

Osmaniye’de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde orman yangını çıktı. Yangında şu ana kadar iki ev yanarken yangının ilerleyiş istikametindeki evler boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çiyanlı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye başta Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri müdahale etti. 20 arazöz ,3 iş makinesi ve 150 civarında orman yangın söndürme işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti. Yangın Yukarı Çiyanlı köyünde bulunan 2 ev ve ahıra da sıçradı. Yangının ilerleyiş istikametinde bulunan evler ise tedbir amaçlı Jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangın yerinde incelemelerde bulunan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık yaptığı açıklamada “ ukarı Çiyanlı köyümüzde çıkan yangın devam ediyor. Helikopter ve arazözlerle yangına müdahale ediyoruz. Bütün ekiplerimiz köylülerimiz hep beraber yangını söndürmek için çabalıyoruz. İnşallah kısa bir sürede yangını kontrol altına alacağız” şeklinde konuştu.

Osmaniye’de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Nefes kesen operasyon! Batan tekneden böyle kurtarıldıNefes kesen operasyon! Batan tekneden böyle kurtarıldı
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Senetteki miktarlarla ilgili hayati karar
Senetteki miktarlarla ilgili hayati karar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Aydın'da korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
Korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
Hatay’daki yangında molotof kokteyli iddiası
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
Samatya'da batan balıkçı teknesinden nefes kesen kurtarma operasyonu
Nefes kesen operasyon! Batan tekneden böyle kurtarıldı
1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün kapalı olacak
Sürücüler dikkat! 32 gün kapalı olacak
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.