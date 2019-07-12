HABER

Osmaniye'de örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

Toprakkale ilçesindeki tarihi kalenin eteklerinde çıkan örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki tarihi kalenin eteklerinde çıkan örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tarihi Toprakkale eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Osmaniye ve Toprakkale belediyelerinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri, orman işletme müdürlüklerine bağlı arazöz ve ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 2 hektarlık örtülük alan zarar gördü.

Yangında, tarihi kalenin zarar görmediği öğrenildi.

Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldıPanik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı
Vali Köşger'den incirde yüksek kükürt oranı iddiasına yanıtVali Köşger'den incirde yüksek kükürt oranı iddiasına yanıt
Tarihi Toprakkale Kalesi'de yangınTarihi Toprakkale Kalesi'de yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Toprakkale Kalesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

Arnavutköy'deki teker faciasından iyi haber

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İyi haber geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.