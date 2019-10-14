HABER

Osmaniye'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Osmaniye'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. (18) yönetimindeki 01 UU 154 plakalı otomobil, Fakıuşağı Mahallesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu önünde refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü M.B. ile araçta bulunan Kutay Mazı (18), O.A. (18) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan lise öğrencisi Kutay Mazı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Rüzgar Sörfü 3. Ayak Yarışı Büyükçekmece’de gerçekleştirildiRüzgar Sörfü 3. Ayak Yarışı Büyükçekmece’de gerçekleştirildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldıMilli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 2 yaralı AĞAÇ lise öğrencisi Osmaniye trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Ayn el Arap'a harekat için hazırlıklar tamamlandı, Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Hazırlıklar tamam yeni hedef için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.