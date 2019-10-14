Osmaniye'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.B. (18) yönetimindeki 01 UU 154 plakalı otomobil, Fakıuşağı Mahallesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu önünde refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü M.B. ile araçta bulunan Kutay Mazı (18), O.A. (18) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan lise öğrencisi Kutay Mazı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum