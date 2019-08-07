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Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Karabacak köyü yakınlarında meydana geldi.

Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Karabacak köyü yakınlarında meydana geldi. Cuma Kurt (23) yönetimindeki 31 V 7710 plakalı otomobil seyir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Kıdı’nın (69) kullandığı 01 DKA 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Cuma Kurt yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile tarlaya devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan Mercan (30) ve Metin Kurt (30) yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda bulunduğu yere sıkışan Mercan Kurt olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulans ile Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mercan Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların ise Osmaniye Devlet Hastanesine tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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