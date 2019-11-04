HABER

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; Mustafa bebek öldü, 4 kişi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; sürücü, eşi ve kızı yaralanırken, 1 aylık oğlu Temir Mustafa yaşamını yitirdi.  Kaza, akşam saatlerinde, Osmaniye- Kadirli yolunun Hemite köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Bölücek'in kullandığı 80 AAC 450 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 L 5539 plakalı otomobille çarpıştı.

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; Mustafa bebek öldü, 4 kişi yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; sürücü, eşi ve kızı yaralanırken, 1 aylık oğlu Temir Mustafa yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde, Osmaniye- Kadirli yolunun Hemite köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Bölücek'in kullandığı 80 AAC 450 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 L 5539 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile İsmet Bölücek'in otomobilinde bulunan eşi Sultan Bölücek, çocukları Meryem (7) ve 1 aylık Temir Mustafa Bölücek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Temir Mustafa bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralıOrdu'da balkon çöktü: 1 yaralı
Aladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulunduAladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.