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Osmaniye’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kadirli’den Adana yönüne gitmekte olan İsmail Köz idaresindeki 80 KV 229 otomobil, Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Osmaniye’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli’den Adana yönüne gitmekte olan İsmail Köz idaresindeki 80 KV 229 otomobil, Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aynı araçta bulunan sürücü İsmail Köz, Merdan Köz ve Abbas Köz yaralandı.
Araçtan fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi kazayı görenler yaptı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Osmaniye’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı

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