HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

23.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi.

Osmaniye’de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep yönüne giden Ali Demir yönetimindeki 06 AGH 43 plakalı tır, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden Hikmet Akgün’ün kullandığı 64 NR 028 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırda sıkışan Ali Demir kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralı Hikmet Akgün ise olay yerine gelen ambulansa Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan otoyolda uzun kuyruk oluşurken yapılan temizlik sonrası otoyol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktıSokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Evlat nöbetindeki anne: DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım

Evlat nöbetindeki annenin acı bekleyişi

Oğlu gözleri önünde vurulan anneden yürek yakan sözler: Oğlumun ciğerini gördüm

Oğlu gözleri önünde vurulan anneden yürek yakan sözler: Oğlumun ciğerini gördüm

Maltepe'de sahte içki can aldı

Maltepe'de sahte içki can aldı

Dilencilerin topladığı paralar ekmek ve biberondan çıktı! 95 bin ceza kesildi

Dilencilerin topladığı paralar ekmek ve biberondan çıktı! 95 bin ceza kesildi

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun inceleneceği tarih belli oldu

Kavala için kritik tarih belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.