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Osmaniye'de polisten hırsızlığa karşı 'kapı zili' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok katlı apartmanlarda kapı zili uygulaması yaparak, ev sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok katlı apartmanlarda kapı zili uygulaması yaparak, ev sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Rahime Hatun, Raufbey ve Esenevler mahallelerinde yapılan çalışmada, polisler, çok katlı apartmanların girişlerinde bulunan kapı zillerine bastı. 'Kim o?' denildiğinde, polisler 'tüpçü', 'hırsız', 'asansör tamircisi', 'sucu' ve 'bohçacı' gibi cevaplar vererek kapının açılmasını istedi. Kimi ev sahipleri kapıyı hemen açarken, bazıları ise 'Sizi tanımıyorum, kapıyı açamam' cevabını verdi. Ekipler, ardından, hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı broşürleri dağıtıp, ev sahiplerini sözlü olarak da uyardı. Özellikle, apartman giriş kapısından zile basıldığında, zili basan kişi eğer tanınmıyorsa kapı otomatiğine basılmaması gerektiğini vurgulayan ekipler, "Evinizden ayrılırken kapınızı mutlaka kilitleyin. Kapınızın göbeğinin kırılması veya levyeyle açılmasını engelleyici tertibatı çok ucuza taktırabilirsiniz. Kapı ve pencere kilitlerinizin sağlam olmasına dikkat ediniz. Evinizde kıymetli mücevherat ve çok büyük miktarlarda para bulundurmayın, varsa kasaya koyun. Unutmayın, siz davet etmediğiniz sürece hırsız size uğramaz" diye ikazda bulundu. Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, hırsızlık olaylarına karşı bu tür uygulamaların sık sık yapılmasının faydalı olacağını belirterek, uyarılarından dolayı başta İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş olmak üzere, tüm emniyet personeline teşekkür etti.

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