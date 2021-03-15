HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı

Osmaniye’de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı

15.03.2021 10:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini elleriyle kaldırdıktan sonra araçlarıyla karşıya geçen sürücüler ölüme davetiye çıkardı.Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte tren geleceğinin habercisi olan otomatik yol kapama bariyerleri kapalıyken araçlarıyla zikzak çizerek bariyer arasından geçen sürücüler tehlikeye aldırış etmeden ölüme davetiye çıkardı.

Osmaniye’de hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini elleriyle kaldırdıktan sonra araçlarıyla karşıya geçen sürücüler ölüme davetiye çıkardı.
Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte tren geleceğinin habercisi olan otomatik yol kapama bariyerleri kapalıyken araçlarıyla zikzak çizerek bariyer arasından geçen sürücüler tehlikeye aldırış etmeden ölüme davetiye çıkardı. Bir sürücünün aracından inerek bariyerleri elleriyle kaldırıp hemzemin geçidi trafiğe açtığı görülürken diğer sürücülerin ise bariyerlerin kalkması sonucu hemzemin geçitten geçtikleri görüldü.
Görüntülerde bir sürücünün aracından inerek tren yoluna bakıp tren gelip gelmediğini kontrol etmesinin ardından elleriyle bariyerleri kaldırmaya çalıştığı görüldü.
Öte yandan, demiryolu geçidi yazsının altında bulunan uyarıcı sinyalizasyon ışıklarının yanmaması dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Uzmanı uyardı! Bu belirti varsa hemen değiştirinUzmanı uyardı! Bu belirti varsa hemen değiştirin
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Genç hemşirenin sır ölümü

Genç hemşirenin sır ölümü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara

İstanbul'da korkunç manzara

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Sokak ortasında kavgaya tutuştular! Yanındaki kadına böyle saldırdı

Korkutan anlar! Sokak ortasında yaşananları böyle kaydetti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da yeni 'HES kodu' uygulaması başladı

İstanbul'da yeni dönem bugün başladı! Artık zorunlu

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.