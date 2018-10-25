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Osmaniye'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Kentte etkili sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün şiddetini artıran sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Kent merkezinde bulunan Devlet Bahçeli Alt Geçidi yağış nedeniyle su doldu. Bazı araçların mahsur kaldığı alt geçit, bir süre sonra polis ekipleri tarafından her iki yönden trafiğe kapatıldı.

Geçitte mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde de arıza yapan araçlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan çekilebildi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Bu arada, bir ortaokuldan çıkan bazı öğrenciler su dolu yolda karşıdan karşıya geçemeyince belediye işçileri tarafından yolun karşısına taşındı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye sağanak

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