Osmaniye'de sağanak sonrası alt geçit ulaşıma kapandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı, bazı yollar kapandı.

Akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde yaşamı felç etti. Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Aslanpınarı köyünde, besici Yakup Düzen'e ait ahırda bağlı bulunan büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

