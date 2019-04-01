Osmaniye'de seçime itirazlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, MHP, resmi olmayan sonuçlara göre 52 oyla kaybettiği Bahçe ilçesinde, AK Parti ise merkeze bağlı Cevdetiye ve Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesinde seçimlere itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz'ın 52 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği Bahçe'de, Ömer Okan Fettahlıoğlu ile yarışa giren MHP seçime itiraz etti.

Bu arada, AK Parti de resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Mehmet Özer'in belediye başkanı seçildiği merkeze bağlı Cevdetiye ile CHP adayı Mustafa Kaynar'ın seçildiği Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinde oyların tekrar sayılması için seçimlere itiraz etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cevdetiye'de İYİ Parti ile AK Parti adayı arasında 48, Yarbaşı'nda ise CHP ile AK Parti adayı arasında 63 oy fark bulunuyor.

