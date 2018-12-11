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Osmaniye'de silah kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile av tüfekleri ele geçirildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile av tüfekleri ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçaklılarına yönelik yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda, daha önce 4 kişiden, farklı markalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda operasyon başlatan ekipler, bugün sabah erken saatlerde kent merkezindeki 24 adrese şafak baskını düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 800 lira para ve 25 tam altın, 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 208 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 258 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet boş şarjör ele geçirildi. Ayrıca bir evin, silah yapım atölyesi olarak değerlendirilen bodrum katında yapılan aramada ise 5 kuru sıkıdan bozma tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 dönüştürülmeye hazır silah alt takımı, 1 plastik silah iskeleti ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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