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  4. Osmaniye'de silahla vurularak öldürülen kadının babası tutuklandı

Osmaniye'de silahla vurularak öldürülen kadının babası tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 00:14 | Son Güncelleme

Osmaniye'de silahla vurularak öldürülen kadının babası tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının gözaltına alınan babası tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 23 yaşındaki Tuğba Kaya'nın silahla vurulması olayının ardından gözaltına alınan Kaya'nın babası İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kocası K.K. ise alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Tuğba Kaya'nın Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekiplerince, tabancayla vurulmuş ağır yaralı halde bulunan Kaya, kaldırıldığı özel hastanede ölmüştü. Olay sonrası Kaya'nın babası İ.K. ve kocası K.K. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye

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