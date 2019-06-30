HABER

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:49 | Son Güncelleme

Damat ile kayınpeder arasında çıkan silahlı kavgada damadın kayınbiraderi öldü, kayınpederi ile baldızı yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de damat ile kayınpederi arasında çıkan silahlı kavgada damadın kayınbiraderi öldü, kayınpederi ile baldızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde damat Gökhan A. ile kayınpederi Erol G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya damadın kayınbiraderi Sırdaş G'nin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A. yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda Sırdaş G. olay yerinde hayatını kaybetti, Erol G. ve damadın baldızı Tuğba G. yaralandı.

Yaralılar, özel araçlarla Özel Yeni Hayat ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.

Polis, kaçan Gökhan A'yı bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgedeİzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kaybolduGÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon!

Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.