Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de damat ile kayınpederi arasında çıkan silahlı kavgada damadın kayınbiraderi öldü, kayınpederi ile baldızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde damat Gökhan A. ile kayınpederi Erol G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya damadın kayınbiraderi Sırdaş G'nin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A. yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda Sırdaş G. olay yerinde hayatını kaybetti, Erol G. ve damadın baldızı Tuğba G. yaralandı.

Yaralılar, özel araçlarla Özel Yeni Hayat ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.

Polis, kaçan Gökhan A'yı bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

