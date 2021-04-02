HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye’de silahlı kavga: 1 yaralı

02.04.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi.

1/

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akraba F.A. isimli şahıs G.K. isimli şahsın yanına konuşmak için gitti. İki şahsı arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki silahı çıkaran G.K., F.A.’ya ateş etmek isterken çıkan arbedede G.K. isimli şahıs başından vuruldu. Başından yaralanan G.K. olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan G.K. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından F.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Aşı olmak orucu bozar mı?Aşı olmak orucu bozar mı?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

Son Dakika: Kuyucak Kaymakamı Kurt ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Kurt ölü bulundu

Aşı orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

Aşı olmak orucu bozar mı?

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Ramazan'a kaç gün kaldı? Sahura ne zaman kalkacağız?

Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.