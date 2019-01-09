HABER

Osmaniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 01:23 | Son Güncelleme

Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karışan 2 kişi ile olay yerine yakın iş yerini kapatırken kurşun isabet eden esnaf yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.B, M.Ç. ve F.G, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine şahıslar, tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kavgaya karışan A. B. ve M. Ç. ile olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşun vücuduna isabet eden esnaf Fahri Koç yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Fahri Koç, ambulansla özel bir hastaneye, A.B. ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı olarak kaçan M.Ç. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan F.G'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

PARTNERBekçiler Kralı'yla ünlenmişti! Şimdilerde...Bekçiler Kralı'yla ünlenmişti! Şimdilerde...
Seçim günü tüm bunlar yasak! Detaylar Resmi Gazete'de açıklandı!Seçim günü tüm bunlar yasak! Detaylar Resmi Gazete'de açıklandı!
Zonguldak'ta ekipler hasta kadın için seferber olduZonguldak'ta ekipler hasta kadın için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esnaf Kadirli kavga Osmaniye tabanca

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

AK Parti manifesto için tarih verdi

AK Parti manifesto için tarih verdi

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçim günü tüm bunlar yasak! Detaylar Resmi Gazete'de açıklandı!

Detaylar belli oldu! Tüm bunlar yasak!

Görenler gözlerine inanamadı! Çiğ köfte paketlerinden öyle şeyler çıktı ki!

Çiğ köfte paketlerinden öyle şeyler çıktı ki!

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın! Çok sayıda römorkör sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.