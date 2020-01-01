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  4. Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 21:49 | Son Güncelleme

Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi’nde F.Y. ve B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine B.D. üzerinde bulunan tabanca ile F.Y'ye ateş etti.

Yaralanan F.Y, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçan B.D. polis ekiplerince yakalandı.

B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Silahlı kavga tabanca

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