HABER

Osmaniye'de, silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kırmıtlı'da devam eden ve ilde ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kırmıtlı'da devam eden ve ilde ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Genel Meclisi Üyelerinin de yer aldığı inceleme programında esnasında, yapılan yol çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Vali Coşkun?a bilgi verdi. Genel Sekreteri Yanık, yol yapımında yeni bir yöntem olarak silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Akdeniz Bölgesinde ilk kez Osmaniye'de uygulandığını ifade ederek, bu uygulamanın, silindirle sıkıştırılmış beton yolun bölgede uyum sağlayıp sağlamadığının görülmesi açısından bir deneme uygulaması olduğunu kaydetti. Bu yöntemin hızlı bir kaplama yöntemi olduğunu da ifade eden Yanık, silindirle sıkıştırılmış beton yolun ağır araçların geçişine de dayanıklı olduğunu söyledi. YOL YAPIMINDA DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK İncelemelerinin ardından konuşan Vali Coşkun ise, asfalt yol yapımı için kullanılan hammaddenin yurtdışından ithal edildiğini şu an kullanılan yöntemde ise kendi öz kaynakların kullanıldığını belirterek, Yolların daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve daha iyi performansla daha konforlu hizmet verebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada silindirle sıkıştırılmış beton yollar, bu hususları sağlaması bakımında ciddi bir alternatiftir. Ayrıca bu yöntem, yol yapımında dışa bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli. Şu an İl Özel İdaremiz tarafından yapılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzde yüz yerli malzeme ile imal ediliyor ve yol yapımında yüzde 40'lara varan bir tasarruf sağlanıyor. Eğer bu uygulama bölgemiz şartlarına uyum sağlarsa, silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasına devam edeceğiz Yolun yapımında emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Yol yapımında çalışan işçilere de kolaylıklar dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, incelemelerinin ardından Kırmıtlı'dan ayrıldı.

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
Kaçkarlar'da kaya düşmesi ile yaralanan dağcı, helikopterle alındıKaçkarlar'da kaya düşmesi ile yaralanan dağcı, helikopterle alındı
Hastane önünde araçta doğum yaptıHastane önünde araçta doğum yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.