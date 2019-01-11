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Osmaniye'de sobayı yakmak isteyen yaşlı kadın yanarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:20 | Son Güncelleme

Osmaniye'de sobayı yakmak isteyen yaşlı kadın yanarak öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle elbisesi tutuşan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Yeni Mahalle'de bulunan iki katlı evlerinin birinci katında yaşayan 65 yaşındaki Sultan Uslu'nun çığlık atması üzerine alt kata inen gelini, Uslu'nun yanmış cesediyle karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, Uslu'nun sobayı yakmak isterken üzerine ateş sıçrayan elbisesinin tutuştuğunu, söndürmek için lavaboya giderken yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uslu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay yerine gelen Uslu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

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