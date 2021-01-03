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  4. Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor

Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor

03.01.2021 00:43 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Osmaniye’de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde polis ekiplerine zaman zaman bekçilerde eşlik etti.
Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeyle birlikte geçtiğimiz perşembe saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Kısıtlama boyunca denetimler gerçekleştiren Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında yaptıkları uygulamalarda araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Denetimler esnasında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülürken, sadece yasaktan muaf tutulan işçilerin sokağa çıktığı gözlemlendi.
Korona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 155 polis hattına düşen ihbarları da değerlendiren ekipler adresleri tek tek gezdi. Polis ekiplerine zaman zaman bekçilerde eşlik etti.
Öte yandan insan kabalığının yoğun olduğu Adnan Menderes Caddesi, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli Meydanı gibi alanlarda sessizlik hâkim oldu.

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