HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de sokak satıcılarına operasyon: 17 tutuklu

Osmaniye’de sokak satıcılarına operasyon: 17 tutuklu

30.11.2020 17:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 17’si tutuklandı.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen 19 ayrı operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 17’si tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen 19 ayrı operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.C., M.Ç., F.A., M.G., M.A., A.A., M.C.G., R.D., M.A., M.P., R.H., M.C.S., R.U., E.D., M.Z., M.Y., M.A.E. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından tutuklandı. 9 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3 şahıs ise alınan talimatlar doğrultusunda salıverildi.
Ayrıca ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul ettirmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçu kapsamında meydana gelen 54 ayrı olayda 54 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslar alınan talimat doğrultusunda salıverildi. GBT sorgulaması sonucunda ise haklarında tanzim edilen yakalama müzekkeresine istinaden yakalanan 7 şahıstan 4’ü tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Operasyonlar kapsamında şahıslarda yapılan aramalarda 15 gram esrar, 633 gram bonzai, 231 gram metamfetamin, 196 gram eroin, 3 gram kokain, 816 adet captagon hap, 2 adet ecstasy hap ile 201 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?
CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

EDHO ekibine şok! Kapıları kırıp çıplak halde...

EDHO ekibine şok! Kapıları kırıp çıplak halde...

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Faik Öztrak'tan Ali Mahir Başarır açıklaması

Faik Öztrak'tan Ali Mahir Başarır açıklaması

Bursa'da vahşet! Bıçakla öldürüp ormanda yaktılar

Vahşet! Bıçakla öldürüp ormanda yaktılar

Spor salonları kapanacak mı? Gözler yeni kararlara çevrildi! Spor salonları kapatılacak mı?

Spor salonları kapatılıyor mu?

Antalya'da korkunç olay! Çakmak gazı çeken 13 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti

Antalya'da korkunç olay! Çakmak gazı çeken 13 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bakan Akar'dan TSK'ya yönelik ifadelere sert tepki: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan sert tepki: Gereğini yapacağız

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.