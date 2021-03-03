Osmaniye’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Yapılan fiziki takip neticesinde şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti. Operasyon kapsamında Y.U. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan idari işlem başlatıldı.

Şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 45 adet muhtelif tarihi eser, 239 adet sikke, 1 adet dedektör ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

