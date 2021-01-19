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Osmaniye’de tarihi eser operasyonu

19.01.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de tarihi eser operasyonu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet tarihi obje ile 57 adet tarihi sikke ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kadirli İlçe Komutanlığı ekipleri belirli adreslere tarihi eser operasyonu düzenledi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet tarihi obje ile 57 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kadirli İlçe Komutanlığı ekipleri belirli adreslere tarihi eser operasyonu düzenledi. İki ayrı eve yapılan operasyonlarda E.A. isimli şahsın evinde 1 adet tarihi obje ile 37 adet sikke ele geçirilirken, A.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 20 adet tarihi sikke, 1 adet av tüfeği ile tüfeğe ait 34 adet fişek ele geçirildi.
‘Tarihi Eser Kaçakçılığı’ suçundan gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Osmaniye’de tarihi eser operasyonu

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