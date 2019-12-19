HABER

Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de polis, terör örgütü PKK/YPG-PYD ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de polis, terör örgütü PKK/YPG-PYD ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/YPG-PYD'de faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edinilen Suriye uyruklu R.S., M. H. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Hisar için ortak akılHisar için ortak akıl
Ayakkabısını bağlarken, ayağının üzerinden otomobil geçtiAyakkabısını bağlarken, ayağının üzerinden otomobil geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Dolandırılan eski bakan Aytekin: Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım

'Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım'

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.