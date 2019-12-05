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Osmaniye'de, terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.B.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.B. (31) yakalandı.
l Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent merkezindeki Alibeyli Mahallesi'ndeki bir adreste terör örgütü üyesi bir şüphelinin saklandığını tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonla, El Nusra terör örgütü içerisinde 2013-2014 yılları arasında 1 yıl süreli silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.B., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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