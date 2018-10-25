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Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel harekat timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında, merkeze bağlı Kırıklı köyü kırsalında toprağa gömülü bidon içerisinde bir akü, 5 litre mazot, 2 pil ve 3,5 metre branda ile yaşamsal malzeme bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler, İl Jandarma Komutanlığına getirilirken arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye terör Terör örgütü

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