Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

OSMANİYE (AA) - Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timlerince, Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.
Söz konusu bölgede 4 ayrı noktada toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan telsiz, 44 büyük boy pil, 11 büyük mutfak tüpü ile yaşamsal malzeme bulunduğu belirtilen açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği aktarıldı.
Açıklamada, jandarma ekiplerince bölgedeki arama faaliyetinin devam ettiği de kaydedildi.
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