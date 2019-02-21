HABER

Osmaniye'de terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK-YPG propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı, babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, babası adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baş Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve oğlu H.G'nin sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK/KCK-YPG'yi öven paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan baba ve oğlunun evlerinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silaha ait fişek, 2 cep telefonu ve bir bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Bakan Kurum: Ayvacık'ta 12 köyde, 85 konut hasar gördü (2) - YenidenBakan Kurum: Ayvacık'ta 12 köyde, 85 konut hasar gördü (2) - Yeniden
Gündoğdu: Artçılar sürecek, olası Marmara Depremi’nin öncüsü değilGündoğdu: Artçılar sürecek, olası Marmara Depremi’nin öncüsü değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye PKK/KCK

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.