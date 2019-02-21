Osmaniye'de terör propagandasına tutuklama

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, babası adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baş Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve oğlu H.G'nin sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK/KCK-YPG'yi öven paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan baba ve oğlunun evlerinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silaha ait fişek, 2 cep telefonu ve bir bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

