Osmaniye’de tır devrildi: 4 bin tavuk telef oldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tavuk yüklü tır, tarlaya devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken 4 bin civarında tavuk da telef oldu.

Kaza, Sumbas-Kadirli karayolu Alibeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Başarır idaresindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü tır, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada tır şoförü Halil Başarır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tırda bulunan 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu.



