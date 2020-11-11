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  4. Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 21:24 | Son Güncelleme

Osmaniye’de şüphe üzerinde durdurulan tırın dorse kısmında zulalanmış halde bulunan 135 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri R.D.

Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye’de şüphe üzerinde durdurulan tırın dorse kısmında zulalanmış halde bulunan 135 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri R.D. idaresindeki tırı durdurdu. Durdurulan tır, dedektör köpeği tarafından didik didik arandı. Dedektör köpeğin verdiği tepki üzerine narkotik polisleri, dorsenin üzerinde bulunan zula yerinde 13 adet çuval buldu. Çuvalların içinden 135 kilo 300 gram kubar esrar maddesi çıktı. Tır sürücüsü R.D. gözaltına alındı.

Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi

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