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Osmaniye'de TIR'ın dorsesi seyir halinde alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 21:55 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, seyir halindeyken lastiğinin alev alması sonucu yanmaya başlayan TIR'ın dorsesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.  Akşam saatlerinde, E 90 Otoyolu'nda Gaziantep istikametinden Osmaniye'ye doğru seyir halinde olan Abdullah Hamit Özmen idaresindeki 31 KD 070 plakalı cüruf yüklü TIR'ın dorsesi, Şekerdere köyü mevkiinde yanmaya başladı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, seyir halindeyken lastiğinin alev alması sonucu yanmaya başlayan TIR'ın dorsesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Akşam saatlerinde, E 90 Otoyolu'nda Gaziantep istikametinden Osmaniye'ye doğru seyir halinde olan Abdullah Hamit Özmen idaresindeki 31 KD 070 plakalı cüruf yüklü TIR'ın dorsesi, Şekerdere köyü mevkiinde yanmaya başladı. Lastiğin alev aldığını gören TIR şoförü, aracın kupasını dorseden ayırıp durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve güvenlik korucuları, bölgede önlem alıp ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. TIR'ın dorsesinin zarar gördüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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