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Osmaniye’de "torbacı" operasyonu: 15 gözaltı

23.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 39 ekip, 129 personel ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla daha önceden belirlenen 15 farklı adreste ’torbacı’ diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet kılıç diye tabir edilen kesici aletin kabza kısmı içerisinde gizlenmiş 6.45 gram metamfetamin maddesi, 27.43 gram metamfetamin, 57.4 gram bonzai maddesi, 13.22 gram eroin maddesi, 10 adet ecstasy hap, 58 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet namlu kısmı değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.Şüpheli 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Osmaniye’de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 39 ekip, 129 personel ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla daha önceden belirlenen 15 farklı adreste ’torbacı’ diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet kılıç diye tabir edilen kesici aletin kabza kısmı içerisinde gizlenmiş 6.45 gram metamfetamin maddesi, 27.43 gram metamfetamin, 57.4 gram bonzai maddesi, 13.22 gram eroin maddesi, 10 adet ecstasy hap, 58 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet namlu kısmı değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.
Şüpheli 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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