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Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

31.12.2020 08:36 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Halil Kurt’un kullandığı 31 DA 647 plakalı otomobil, Kızlaç köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma devrildi.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Halil Kurt’un kullandığı 31 DA 647 plakalı otomobil, Kızlaç köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Elif Kurt kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil Kurt ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Elif Kurt’un cenazesi ise Bahçe Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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