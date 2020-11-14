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Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

14.11.2020 23:38 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Osmaniye-Kadirli otoyolunda meydana geldi.

Osmaniye’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Osmaniye-Kadirli otoyolunda meydana geldi. Osmaniye’den Kadirli istikametine giden Seydi Y. yönetimindeki 06 DJ 3247 plakalı otomobil, Cevdetiye beldesinden Kadirli istikametine giden Heysem A. yönetimindeki 20 MA 1149 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Haysem A., Seydi Y.,Tacisel Y., Alaha S., Çağla Y., Cuma Efe Y., kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan sürücü Heysem A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Alaha Shakhsharlı’nın durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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