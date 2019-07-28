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Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Sumbas-Reşadiye köyü yolunda meydana geldi.

Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sumbas-Reşadiye köyü yolunda meydana geldi. Merve K. (19) idaresinde ki 07 Y 0905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole takla atıp ters dönerek durabildi. Kaza sonrası yaralanan kazayı görenlerin yardımıyla otomobilden çıkartılarak olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

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