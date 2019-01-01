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Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:49 | Son Güncelleme

Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çığcık köyü istikametine giden Volkan Demirci idaresindeki 80 AY 250 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Efraim Pektuzlu idaresindeki 80 KK 839 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Çiğdem Pektuzlu ve Muhammet El Mustafa yaralandı. Araç içinde sıkışan Efraim Pektuzlu, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet ve Özel 7 Mart hastanelerine kaldırıldı. Efraim Pektuzlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi

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Kadirli Osmaniye

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