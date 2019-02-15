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Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 07:40 | Son Güncelleme

Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında Fırat G. idaresindeki 33 D 7746 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 73 FE 102 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Fırat G. ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü mahalinde sıkışan Fırat G. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye trafik kazası

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