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Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özispir idaresindeki 01 DSC 66 plakalı otomobil, Adana Toprakkale kara yolu Beşevler Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Kalli yönetimindeki 80 FM 336 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri Özispir ve Kalli ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İsmail Kalli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Osmaniye trafik kazası

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