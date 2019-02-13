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Osmaniye'de treninin çarptığı liseli, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 21:59 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, raylarının üzerinden bisikletiyle geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Musa Akar, yolcu treninin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Osmaniye'de treninin çarptığı liseli, ağır yaralandı

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'de, raylarının üzerinden bisikletiyle geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Musa Akar, yolcu treninin çarpmasıyla ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarına Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi'nde sinyalizasyon bulunmayan hemzemin geçitte meydana geldi. Akşam evine dönmek için bisikletiyle raylar üzerinden geçmek isteyen lise ikinci sınıf öğrencisi Musa Akar'a, Adana- İslahiye seferini yapan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, ağır yaralanan Akar'ı Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Akar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'de treninin çarptığı liseli, ağır yaralandı

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