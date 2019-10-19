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Osmaniye'de üniversitelerin tasarladığı elektrikli araç yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Osmaniye'de üniversitelerin tasarladığı elektrikli araç yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencilerin tasarladığı EKARTE isimli elektrikli otomobili yandı.

OKÜ IARES Kulübü öğrencileri tarafından yapılan araçta, Karacaoğlan yerleşkesine park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yerleşkeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Araç, TÜBİTAK’ın Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 14-22 Eylül'de 15’incisi düzenlenen “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları”nda Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştü.

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oku Osmaniye TÜBİTAK

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