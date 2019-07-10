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Osmaniye'de üreticilere "Akdeniz meyve sineği tuzağı" dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

Osmaniye'de üreticilere "Akdeniz meyve sineği tuzağı" dağıtıldı

OSMANİYE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Akdeniz Meyve Sineği Toplu Mücadele Projesi" kapsamında, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 36 turunçgil üreticisine "Akdeniz meyve sineği tuzağı" dağıtıldı.

Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Toprakkale Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, dağıtılan tuzaklarla yapılan mücadele yönteminin, kimyasal değil çevreye ve insan sağlığına faydalı bir yöntem olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da kentte üreticilere toplam 3 bin tuzak dağıtımı yapılacağını ifade etti.

Sağlam, kentte sinek tuzağı sayesinde, 250 dekar alanın Akdeniz meyve sineği zararlısından korunmuş olacağını dile getirerek, "İlçe ekonomisinde önemli bir yeri olan turunçgil üretiminde, verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelen Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı geniş çaplı bir mücadele programı yürütüyoruz." dedi.

Konuşmalardan sonra 36 üreticiye Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
meyve sineği tuzağı Osmaniye Toprakkale

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