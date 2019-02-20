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Osmaniye’de uyarıcı hap operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Çardak mevkisinde, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yaptığı aramada, bin 12 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirdi.Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de uyarıcı hap operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye’de bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Çardak mevkisinde, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yaptığı aramada, bin 12 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirdi.
Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyarıcı haplarla ilgili olarak Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı.

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