Osmaniye’de uyarıcı hap operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye’de bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Çardak mevkisinde, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yaptığı aramada, bin 12 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirdi.
Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyarıcı haplarla ilgili olarak Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı.
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