Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4,2 gram esrar, 53 gram eroin, 0,73 gram metamfetamin ve 7 yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

