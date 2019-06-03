HABER

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalananlardan 2'si tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4,2 gram esrar, 53 gram eroin, 0,73 gram metamfetamin ve 7 yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
CHP İzmir örgütünde Honaz sevinciCHP İzmir örgütünde Honaz sevinci
Yıldırım'dan Küçükçekmece'de esnaf ziyaretiYıldırım'dan Küçükçekmece'de esnaf ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Ankara'da otelde doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede

Ankara'da otelde korkutan patlama! Ekipler bölgede

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.