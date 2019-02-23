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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 169 gram eroin ile bin 145 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Osmaniye uyuşturucu

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