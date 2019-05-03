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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 aylık teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 181 gram eroin, 72,9 gram sentetik uyuşturucu ve 17,5 gram esrar ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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