HABER

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, bir şüphelinin üzerinde 3,19 gram, diğerinden ise 413 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan adli işlem başlatıldı.
2 şüphelinin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Yaralıyı yağmurdan poşetle ve şemsiyeyle korudularYaralıyı yağmurdan poşetle ve şemsiyeyle korudular
Motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybettiMotosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.