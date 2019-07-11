Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, bir şüphelinin üzerinde 3,19 gram, diğerinden ise 413 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan adli işlem başlatıldı.

2 şüphelinin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

