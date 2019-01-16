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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bir evin bahçesinde toprağa gömülü bidona gizlenmiş uyuşturucuyu ise narkotik köpeği 'Zoro' buldu. Zoro'nun uyuşturucuyu bulma anı polis kamerasına yansıdı.
Düziçi Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düziçi ve Gaziantep'te uyuşturucu temin ederek, sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpekleri 'Zoro' ve 'Börtü' de görev aldı. Operasyonlarda önceden belirlenen 23 ayrı adrese baskın yapıldı.
ZORO, BAHÇEDE GÖMÜLÜ UYUŞTURUCUYU BULDU
22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir evin bahçesinde gömülü halde bulunan bidondan 8 paket halinde uyuşturucu çıktı. Toprağa gömülü bidonu dedektör köpek 'Zoro'nun bulması ve çıkarılması polis kamerası tarafından kaydedildi.
Operayonda baskın yapılan ev ve iş yerlerinde, Glock marka tabanca ile bu tabancaya ait 125 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltıOsmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltıOsmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltıOsmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

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